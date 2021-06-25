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    10:08, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    В Павлодаре на пешехода наехала легковушка

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Машиной управлял 39-летний водитель, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «23 июня, в 21.00, в городе Павлодар, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Естая, 29-летний водитель автомашины «Ауди 100» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области

    В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с травмами госпитализирован, отметили в правоохранительных органах.
    «Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка», - добавили в пресс-службе.


    Теги:
    ДТП Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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