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    12:35, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    В Павлодаре мужчине перерезали горло на глазах у прохожих

    убийство на глазах у прохожих в Павлодаре
    Фото: кадр из видео

    Убийство произошло во дворе павлодарской многоэтажки. Мужчине перерезали горло. После этого убийца с ножом в руках сел на лавочку перед подъездом, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Жуткие кадры попали в соцсети. Убийство запечатлели не только камеры видеонаблюдения, но и прохожие. Они же и вызвали полицию.

    Убийство произошло около семи вечера на улице Муткенова. Погибший – 55 летний мужчина. Приехавшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.

    - Подозреваемый мужчина задержан и водворен в ИВС. Следствием по факту убийства проводится расследование. Обстоятельства и причины совершения преступления будут установлены в ходе расследования. В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан – иная информация не подлежит разглашению, - сообщили в департаменте полиции.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Павлодар Полиция Убийство Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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