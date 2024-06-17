В Павлодаре мужчине перерезали горло на глазах у прохожих
Убийство произошло во дворе павлодарской многоэтажки. Мужчине перерезали горло. После этого убийца с ножом в руках сел на лавочку перед подъездом, передает корреспондент агентства Kazinform.
Жуткие кадры попали в соцсети. Убийство запечатлели не только камеры видеонаблюдения, но и прохожие. Они же и вызвали полицию.
Убийство произошло около семи вечера на улице Муткенова. Погибший – 55 летний мужчина. Приехавшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.
- Подозреваемый мужчина задержан и водворен в ИВС. Следствием по факту убийства проводится расследование. Обстоятельства и причины совершения преступления будут установлены в ходе расследования. В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан – иная информация не подлежит разглашению, - сообщили в департаменте полиции.