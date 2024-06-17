В Павлодаре мужчине перерезали горло на глазах у прохожих

Убийство произошло во дворе павлодарской многоэтажки. Мужчине перерезали горло. После этого убийца с ножом в руках сел на лавочку перед подъездом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жуткие кадры попали в соцсети. Убийство запечатлели не только камеры видеонаблюдения, но и прохожие. Они же и вызвали полицию.

Убийство произошло около семи вечера на улице Муткенова. Погибший – 55 летний мужчина. Приехавшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.