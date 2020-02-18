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В Павлодаре мужчина угрожал завладеть чужим автомобилем

18 Февраля 2020 20:30
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В Павлодаре мужчина угрожал завладеть чужим автомобилем

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Такого рода преступлений в Павлодаре, по данным полиции, прежде не было, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«13 февраля, в 16.36, в полицию поступило сообщение о том, что «мужчина угрожал завладеть автомашиной». По данному факту следственным подразделением центрального отдела полиции управления полиции Павлодара начато досудебное расследование по части четвёртой статьи 200 УК РК, то есть «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». С анкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 10 лет», - сказал начальник управления полиции Павлодара подполковник полиции Данияр Бек.

В полиции отметили, что проведённый мониторинг преступности показал: таких фактов в Павлодаре не было.

«Сотрудниками полиции проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого лица. В соответствии со статьёй 201 УПК РК («Недопустимость разглашения данных досудебного расследования» - Казинформ») иная информация в интересах следствия не распространяется», - добавил Д. Бек.

С начала 2020 года в Павлодаре зарегистрировано 532 преступления, что на 36 % ниже аналогичного периода прошлого года (тогда зарегистрировали 827).



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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью, Происшествия,
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Автор:

Антон Гагарин

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