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В Павлодаре мужчина попал под тепловоз

14 Января 2020 13:53
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В Павлодаре мужчина попал под тепловоз

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Трагическое ЧП случилось в микрорайоне второй Павлодар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На станцию скорой помощи в 8.12 поступил вызов от очевидцев о том, что мужчина попал под тепловоз. На месте бригада скорой помощи была через семь минут», - сообщила журналистам пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Макпал Каржаубай.

По её словам, на месте также работала бригада спасателей, которые извлекли тело из-под тепловоза.



«Бригадой скорой помощи констатирована биологическая смерть. Мужчина европейской внешности. Ориентировочно - лет до 40», - добавила она.



Механически тело погибшего мужчины тепловозом не повреждено, поэтому точную причину смерти должна будет установить экспертиза.


Фото очевидцев.



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Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП,
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Автор:

Антон Гагарин

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