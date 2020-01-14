В Павлодаре мужчина попал под тепловоз
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Трагическое ЧП случилось в микрорайоне второй Павлодар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«На станцию скорой помощи в 8.12 поступил вызов от очевидцев о том, что мужчина попал под тепловоз. На месте бригада скорой помощи была через семь минут», - сообщила журналистам пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Макпал Каржаубай.
По её словам, на месте также работала бригада спасателей, которые извлекли тело из-под тепловоза.
«Бригадой скорой помощи констатирована биологическая смерть. Мужчина европейской внешности. Ориентировочно - лет до 40», - добавила она.
Механически тело погибшего мужчины тепловозом не повреждено, поэтому точную причину смерти должна будет установить экспертиза.
Фото очевидцев.
- Начато расследование по факту наезда поезда на двух железнодорожников
- Павлодарский школьник завоевал «золото» международной Жаутыковской олимпиады
- Смерть подростка на зебре в Атырау: водитель Mercedes отделался штрафом
- 20 рыбаков вызволили из снежного плена костанайские спасатели
- В Павлодаре водитель маршрутки за рулём смотрел кино
- Горнолыжный курорт Мырзашокы в Павлодарской области ждут масштабные изменения
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана