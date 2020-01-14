В Павлодаре мужчина попал под тепловоз

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Трагическое ЧП случилось в микрорайоне второй Павлодар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На станцию скорой помощи в 8.12 поступил вызов от очевидцев о том, что мужчина попал под тепловоз. На месте бригада скорой помощи была через семь минут», - сообщила журналистам пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Макпал Каржаубай.

По её словам, на месте также работала бригада спасателей, которые извлекли тело из-под тепловоза.





«Бригадой скорой помощи констатирована биологическая смерть. Мужчина европейской внешности. Ориентировочно - лет до 40», - добавила она.





Механически тело погибшего мужчины тепловозом не повреждено, поэтому точную причину смерти должна будет установить экспертиза.





Фото очевидцев.



