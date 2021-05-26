В Павлодаре мужчина перепутал подростка со знакомой и напугал её своим поступком

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 35-летний горожанин так подъехал к девочке, что люди это приняли за попытку похищения подростка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«24 мая, в 14.07, в полицию поступило сообщение о том, что в городе Павлодар «по улице Лермонтова, 106, неизвестный мужчина на автомашине «Хонда» пытался насильно забрать несовершеннолетнюю девушку», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Этот факт зарегистрировали в центральном отделе полиции города, сразу ввели план «Перехват».

«В результате проведённых мероприятий местонахождение автомашины было установлено, водитель задержан. Им оказался 35-летний павлодарец, который пояснил, что ехал по улице Лермонтова, увидел, что идёт девушка – подумал, его знакомая и, окликнул её; когда девушка обернулась, понял, что перепутал, и поехал дальше, похищать её не собирался», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Как стал известно, мужчина извинился за свой поступок перед несовершеннолетней и её матерью. Мама от заявления отказалась, так как инцидент был разрешён. При этом, подчеркнули в полиции, по этому факту в отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 434 КРКоАП. Материал направлен в суд для принятия решения.