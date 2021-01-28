В Павлодаре мужчина кидался под автомобили на трассе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В вытрезвителе мужчина своё поведение из-за состояния опьянения объяснить не смог, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«26 января в полицию города Павлодар поступило сообщение, что близ села Кенжеколь предположительно пьяный мужчина ведёт себя неадекватно и бросается под колёса проезжающих автомашин», - рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

По его словам, туда прибыли сотрудники полиции, которые установили, что мужчина, действительно бегал по дороге и бросался под транспортные средства, мешая их движению и подвергая свою, жизни всех участников дорожного движения опасности. К тому же на улице стемнело, и нетрезвого павлодарца водители могли просто не заметить.

«Мужчину доставили в центр временной адаптации и детоксикации, где медицинское освидетельствование показало, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени, соответственно своё странное поведение объяснить он не смог», - отметили в департаменте полиции.

В отношении мужчины возбуждено административное производство.

С начала года полицейские выявили 220 человек, находившихся в общественных местах в пьяном состоянии.







Фото: pavlodarnews.kz