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    11:27, 28 Январь 2021 | GMT +6

    В Павлодаре мужчина кидался под автомобили на трассе

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В вытрезвителе мужчина своё поведение из-за состояния опьянения объяснить не смог, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «26 января в полицию города Павлодар поступило сообщение, что близ села Кенжеколь предположительно пьяный мужчина ведёт себя неадекватно и бросается под колёса проезжающих автомашин», - рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

    По его словам, туда прибыли сотрудники полиции, которые установили, что мужчина, действительно бегал по дороге и бросался под транспортные средства, мешая их движению и подвергая свою, жизни всех участников дорожного движения опасности. К тому же на улице стемнело, и нетрезвого павлодарца водители могли просто не заметить.
    «Мужчину доставили в центр временной адаптации и детоксикации, где медицинское освидетельствование показало, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени, соответственно своё странное поведение объяснить он не смог», - отметили в департаменте полиции.
    В отношении мужчины возбуждено административное производство.
    С начала года полицейские выявили 220 человек, находившихся в общественных местах в пьяном состоянии.



    Фото: pavlodarnews.kz


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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