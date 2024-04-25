В Павлодаре монополист не может устранить порыв трубы из-за риска обрушения здания

Неделю назад на водопроводе в черте города произошла авария. Без воды остались студенческое общежитие и ресторан в Павлодаре. Повреждение монополист так и не устранил, так как при проведении работ возможно частичное обрушение здания того самого ресторана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Повреждение обнаружили еще 17 апреля. Сейчас вода подается в аварийном режиме на два часа утром и на два часа вечером — с 7:00 до 9:00 и с 18:00 до 20:00.

Монополист устранять повреждение отказывается, требуя от собственника либо демонтировать часть здания, либо перенести трубы. Как оказалось, ресторан находится в охранной зоне: слишком близко к сетям.

— Оперативно устранить данную аварийную ситуацию «Водоканал» не может, потому что в пределах охранной зоны аварийной сети находится здание ресторана. И при производстве земляных работ нарушается целостность грунтового основания, на котором расположен фундамент здания, что может привести к неконтролируемому обрушению. В этой связи собственникам ресторана направлено уведомление с требованием либо освободить охранную зону путем демонтажа части здания, либо вынести сеть водопровода за пределы пятна застройки с соблюдением охранной зоны. Без проведения этих мероприятий устранить данную аварию не представляется возможным. Хотелось бы обратиться к соответствующим государственным контролирующим органом с просьбой оказать нам возможное содействие в решении этого вопроса, — заявили в ТОО «Павлодар-Водоканал».

Ситуацию прокомментировали в городском акимате, сообщив, что отдел жилищной инспекции проложит временные сети водоснабжения.

Отметим, что сегодня проблема строительства в охранной зоне сетей актуальна, это не единичный случай. Однако в данном случае речь идет не о новостройке: здание построено давно.