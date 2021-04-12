В Павлодаре машина врезалась в дом: кирпичи упали на спящего ребёнка

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре легковушка врезалась в дом: кирпичи упали на спящего ребёнка. Четырехлетняя девочка госпитализирована в областную детскую больницу, передаёт Pavlodarnews.kz.

В частный дом по ул. Машхур Жусупа врезалась автомашина Audi. От сильного удара в стене вылетели кирпичи и обрушились на спящего ребёнка.

«Дети уже спали, я выходил из хозяйственной постройки, неожиданно произошёл сильный удар, - рассказал хозяин дома Марат Алимов. - Audi протаранила забор и врезалась в наш дом. Кирпичи завали маленькую дочь, её кроватка как раз находилась в этом углу. Сразу вызвал скорую и полицию».

Ребёнок получил ушибленные раны, сейчас находится в стационаре. Только по счастливой случайности удалось избежать куда более тяжёлых последствий.

«Со слов водителя Audi, он двигался по Машхур Жусупа со стороны Ломова, - дополнил хозяин дома. - На перекрёстке с улицей Гагарина со второстепенной западной стороны в его авто врезался ВАЗ. Audi от удара влетела через забор прямо в наш дом».

Попытавшегося скрыться с места ДТП догнали очевидцы происшествия.

Как прокомментировали в департаменте полиции, данный факт зарегистрирован и назначены экспертизы. Автомобиль ВАЗ водворен на штрафную стоянку, проводится проверка.





