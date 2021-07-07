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    15:48, 07 Июль 2021 | GMT +6

    В Павлодаре машина сбила несовершеннолетнего

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пешеход попал в больницу после наезда машины под управлением 36-летнего водителя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Шестого июля, в 13.30, напротив дома 145 по улице Минина в городе Павлодар, 35-летний водитель автомашины «ВАЗ 21053» совершил наезд на несовершеннолетнего, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с травмами госпитализирован», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    В департаменте полиции отметили, что по этому происшествию проводится проверка. Машина водворена на специальную штрафную стоянку.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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