В Павлодаре машина сбила несовершеннолетнего

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пешеход попал в больницу после наезда машины под управлением 36-летнего водителя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Шестого июля, в 13.30, напротив дома 145 по улице Минина в городе Павлодар, 35-летний водитель автомашины «ВАЗ 21053» совершил наезд на несовершеннолетнего, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с травмами госпитализирован», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В департаменте полиции отметили, что по этому происшествию проводится проверка. Машина водворена на специальную штрафную стоянку.