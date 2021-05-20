В Павлодаре лица с ограниченными возможностями смогут стать массажистами
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Уже через полгода обучения их ждет гарантированное трудоустройство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По словам директора городского центра занятости Динары Акзамовой, в этом году в рамках программы занятости в регионе выделено 700 млн тенге. На эти средства помощь с заработком получат 9390 человек, на сегодня в программе задействовано более 3,5 тысяч человек.
В рамках первого направления программы по развитию продуктивной занятости «Енбек» на краткосрочное обучение с 1 апреля этого года по заявкам работодателей направлено 215 человек. Их обучат таким востребованным специальностям, как штукатуры, маляры, бетонщики, повара.
«Кроме того, в этом году мы стали принимать на обучение профессии массажиста лиц с ограниченными возможностями. Учеба будет длиться шесть месяцев с последующим трудоустройством», – сообщила Динара Акзамова.
По ее словам, также по первому направлению 89 безработных направлены в школу «Бизнес Бастау». После защиты бизнес-проектов им будут выданы гранты. Таких грантов в этом году запланировано 215.
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