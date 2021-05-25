В Павлодаре легковушка сбила пьяного велосипедиста

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Велосипедист переезжал дорогу в неустановленном месте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«24 мая, в 09.00, на автодороге Ленинский-Курчатов, вблизи кольца, 27-летний водитель автомашины «Subaru Legasy» совершил наезд на велосипедиста, который переезжал проезжую часть в неустановленном месте», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В результате аварии 42-летний велосипедист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, с травмами госпитализирован.

«Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка», - добавил источник.