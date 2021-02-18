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    13:07, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    В Павлодаре легковушка на «зебре» сбила девушку

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Двадцатилетняя пешеход с травмами доставлена в больницу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «16 февраля, в 13.00, напротив магазина «Дала» в городе Павлодар, по улице Толстого, 54-летний водитель автомашины «Renault» совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Согласно информации ведомства, в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 2001 года рождения с травмами госпитализирована.
    «Автомашина водворена на штрафную стоянку. Проводится проверка«, - добавили полицейские.


    Теги:
    ДТП Правоохранительные органы Павлодарская область
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