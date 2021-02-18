В Павлодаре легковушка на «зебре» сбила девушку

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Двадцатилетняя пешеход с травмами доставлена в больницу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«16 февраля, в 13.00, напротив магазина «Дала» в городе Павлодар, по улице Толстого, 54-летний водитель автомашины «Renault» совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Согласно информации ведомства, в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 2001 года рождения с травмами госпитализирована.

«Автомашина водворена на штрафную стоянку. Проводится проверка«, - добавили полицейские.

