+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: -1 °С
USD 387.48 EUR 428.98
RUB 6.05 CNY 54.93
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Павлодаре ко Дню независимости появятся светящиеся трамваи

4 Декабря 2019 21:57
Поделиться:
В Павлодаре ко Дню независимости появятся светящиеся трамваи

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 23 трамвая в Павлодаре этой зимой подсветят красным светом, ещё семь – зелёным, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Считывающую иностранные номера машин программу установили в СКО
1 млн 444 тысячи  человек перевезено акмолинскими автоперевозчиками за 10 месяцев 2019 года Когда введут электронное билетирование в автобусах Петропавловска Рейды по поездам провели в Северном Казахстане

«Идея запустить трамваи с подсветкой принадлежит сотрудникам трамвайного управления. До 15 декабря на городские трамвайные линии будут запущены 30 вагонов, 23 из которых - белорусского производства - будут подсвечены красным светом, оставшиеся семь трамваев Усть-Катавского завода – зеленым», - рассказали в акимате Павлодара.

По словам председателя правления АО «Трамвайное управление города Павлодара» Муслима Махмудова, экспериментальный вагон с красной подсветкой уже запущен на городские линии. Некоторые горожане уже успели прокатиться на «красном» трамвае по маршруту № 8: по проспекту Назарбаева на алюминиевый завод.

«Проект разработан совместно с заводом-производителем, при установке иллюминации соблюдены все правила пожарной безопасности», - добавили в акимате города.

Как отметил Муслим Махмудов, этот проект - постоянный, то есть светящиеся вагоны будут радовать павлодарцев и после праздников.

фото: akimat-pvl.gov.kz
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Акимат, Транспорт, Дата,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив