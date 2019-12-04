В Павлодаре ко Дню независимости появятся светящиеся трамваи

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 23 трамвая в Павлодаре этой зимой подсветят красным светом, ещё семь – зелёным, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Идея запустить трамваи с подсветкой принадлежит сотрудникам трамвайного управления. До 15 декабря на городские трамвайные линии будут запущены 30 вагонов, 23 из которых - белорусского производства - будут подсвечены красным светом, оставшиеся семь трамваев Усть-Катавского завода – зеленым», - рассказали в акимате Павлодара.

По словам председателя правления АО «Трамвайное управление города Павлодара» Муслима Махмудова, экспериментальный вагон с красной подсветкой уже запущен на городские линии. Некоторые горожане уже успели прокатиться на «красном» трамвае по маршруту № 8: по проспекту Назарбаева на алюминиевый завод.

«Проект разработан совместно с заводом-производителем, при установке иллюминации соблюдены все правила пожарной безопасности», - добавили в акимате города.

Как отметил Муслим Махмудов, этот проект - постоянный, то есть светящиеся вагоны будут радовать павлодарцев и после праздников.