В Павлодаре из подъезда с горевшими квартирами эвакуировались 49 человек

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Женщина из подъезда с горевшими квартирами обратилась за медицинской помощью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одиннадцатого мая, в 2.57, поступило сообщение о пожаре по адресу: город Павлодар, улица Сибирская, 85, десятиэтажный жилой дом, второй подъезд, - на пятом этаже, в однокомнатной квартире № 58, на балконе, происходило горение домашних вещей, деревянной оконной рамы, в зальной комнате – горение домашних вещей, мебели. На смежном балконе трёхкомнатной квартиры № 57 произошло обугливание деревянной оконной рамы», – сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

По данным ДЧС, выше, на шестом этаже, на смежном балконе квартир №61, 62, горели деревянные оконные рамы и домашние вещи.

Общая площадь пожара составила 11,5 квадратных метров. До прибытия пожарных из этого подъезда самостоятельно эвакуировались 49 человек, в том числе одиннадцать детей.

«В службу центра медицины катастроф обратилась женщина 1967 года рождения; диагноз – астма. Оказана первая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается», – добавили в департаменте.

Пожар ликвидирован в 3.37. Причина и ущерб устанавливаются. На место происшествия выезжали от департамента по ЧС 26 человека личного состава и семь единиц техники, центр медицины катастроф, служба 102. Жертв и пострадавших нет, подчеркнул источник.