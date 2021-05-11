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    09:45, 11 Май 2021 | GMT +6

    В Павлодаре из подъезда с горевшими квартирами эвакуировались 49 человек

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Женщина из подъезда с горевшими квартирами обратилась за медицинской помощью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одиннадцатого мая, в 2.57, поступило сообщение о пожаре по адресу: город Павлодар, улица Сибирская, 85, десятиэтажный жилой дом, второй подъезд, - на пятом этаже, в однокомнатной квартире № 58, на балконе, происходило горение домашних вещей, деревянной оконной рамы, в зальной комнате – горение домашних вещей, мебели. На смежном балконе трёхкомнатной квартиры № 57 произошло обугливание деревянной оконной рамы», – сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    По данным ДЧС, выше, на шестом этаже, на смежном балконе квартир №61, 62, горели деревянные оконные рамы и домашние вещи.
    Общая площадь пожара составила 11,5 квадратных метров. До прибытия пожарных из этого подъезда самостоятельно эвакуировались 49 человек, в том числе одиннадцать детей.
    «В службу центра медицины катастроф обратилась женщина 1967 года рождения; диагноз – астма. Оказана первая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается», – добавили в департаменте.
    Пожар ликвидирован в 3.37. Причина и ущерб устанавливаются. На место происшествия выезжали от департамента по ЧС 26 человека личного состава и семь единиц техники, центр медицины катастроф, служба 102. Жертв и пострадавших нет, подчеркнул источник.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Павлодарская область
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