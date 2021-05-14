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    11:36, 14 Май 2021 | GMT +6

    В Павлодаре из горевшего дома вынесли впавшего в кому мужчину

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в квартире жилой пятиэтажки, пострадавшего с отравлением угарным газом и ожогами нашли в подъезде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «14 апреля, в 00.02, поступило сообщение о пожаре по адресу: Павлодар, улица Каирбаева, 36, пятиэтажный дом. В двухкомнатной квартире, в зале, происходило горение домашних вещей, мебели на площади 16 квадратных метров», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    На лестничной площадке пятого этажа пожарные обнаружили мужчину 1967 года рождения с отравлением угарным газом, ожогами второй-третьей степеней 20–25 процентов обеих верхних конечностей, головы, шеи. Мужчина впал в кому и доставлен в первую горбольницу, отметили в ДЧС.
    «До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались десять человек, пожар ликвидирован в 00.38. Причина, ущерб устанавливаются», – уточнили в пресс-службе департамента.
    На место ЧП выезжали 30 человек личного состава и десять единиц техники, сотрудники испытательной пожарной лаборатории центра медицины катастроф, служб 103, 102 и горэлектросети.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Павлодарская область
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