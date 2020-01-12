В Павлодаре ищут взявшего в ломбарде 5 млн тенге мужчину

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарская полиция начала следствие по факту 5-миллионного займа, который мужчина не возвоащает, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В полицию Павлодара обратился представитель ломбарда с просьбой разыскать горожанина, который в октябре 2019 года взял в ломбарде под залог авто более 5 миллионов тенге и не вернул. Полицейскими установлено, что 32-летний павлодарец оформил в ломбарде краткосрочный займ под залог своей автомашины марки Infiniti Qx 80, после чего выехал по делам в город Новосибирск Российской Федерации, где автомашина якобы сломалась, поэтому ему пришлось оставить авто на СТО Новосибирска, а самому вернуться в Павлодар на такси».



Так ли это, выясняют павлодарские полицейские в рамках следствия по факту незаконного действия в отношении имущества, подлежащего конфискации, сформулировали обстоятельства стражи порядка.

«Ранее мужчина несколько раз уже закладывал автомашину и займы возвращал в срок, поэтому и не вызвал подозрения у ломбарда», - отметили в пресс-службе.