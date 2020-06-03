В Павлодаре и Семее нашли родню павшего в годы войны в России казахстанского фронтовика

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Москве Посольству Казахстана передали найденные под Смоленском останки, личные вещи Умырзака Казанкапова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Нашлись родственники красноармейца Умырзака Казанкапова, 1904 года рождения, уроженца города Семипалатинска Октябрьского района Казахской ССР, поднятого в ноябре 2019 году поисковиками отряда «Кобальт» Московской общественной организации «Поиск». Останки солдата были обнаружены в ходе полевого выезда на территории Темкинского района Смоленской области», - сообщил журналистам командир павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.

Личность военнослужащего установлена с помощью хорошо сохранившегося бланка солдатского медальона образца 1925 года. Останки воина обнаружили там, где 14 августа 1942 года был бой за деревню Шейки и за Зерносовхоз в Тёмкинском районе Смоленской области России.

«В воронке, под деревом, каждую косточку доставали, целый день пробиваясь через корни. Медальон выпал из корней, когда мы уже заканчивали подъём. Думали уже не будет, но повезло!», - отметил командир отряда «Кобальт» Иван Валерьевич Зобнин.

И. Зобнин обратился в павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» с просьбой о помощи в розыске родственников, чтобы известить их о фронтовой судьбе Умырзака Казанкапова. В документах Центрального архива Министерства обороны России Умырзак Казанкапов числится пропавшим без вести.

«На самом деле он погиб 14 августа 1942 года в составе 120-й отдельной стрелковой бригады в ходе Ржевско-Сычевской наступательной операции, - отметил А. Шитов. - Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» в течение долгого времени искал и нашёл родных Казанкапова - в городе Семей правнука Умаргали Мадияра и в городе Павлодар правнучку Лязат Казангапову».

Поисковики Казахстана отработали с российскими коллегами вопрос подготовки документов и передачи останков фронтовика в Посольство Республики Казахстан в городе Москва. Они направили запрос Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан в Российской Федерации об оказании содействия в транспортировке и торжественной передаче останков воина-казахстанца из России в Казахстан.

«Сегодня в Москве, в Посольстве Казахстана в РФ, состоялась передача останков погибшего в годы войны казахстанского солдата. Иван Валерьевич передал вместе с останками красноармейца и его личные вещи, сопровождающие документы: каску, сапёрную лопатку, мыльницу, кружку, медальон, вкладыш в рамке, историческую справку, медаль с документами», - отметил Александр Шитов.

Теперь при содействии Посольства планируется доставить останки бойца на Родину и перезахоронить их со всеми почестями.

Павлодарские поисковики неоднократно созванивались с акиматом Семея, который готов организовать все мероприятия торжественной церемонии передачи останков Умырзака Казанкапова из города Нур-Султан в Семей, погребение с воинскими почестями и по мусульманским обычаям на семейном кладбище, после погребения по казахским обычаям провести ас (поминальный обед).



Фото представлены Александром Шитовым.