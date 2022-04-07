В Павлодаре хлеб подорожал из-за роста цен на его ингредиенты - горакимат

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре акимат объяснил рост цены на хлеб. Коммерческий хлеб из муки высшего сорта подорожал со 130 до 200 тенге, на хлеб из муки первого сорта - со 120 до 180 тенге за булку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зафиксировано повышение цены на коммерческий хлеб из муки высшего сорта со 130 до 200 тенге, на хлеб из муки первого сорта – со 120 до 180 тенге за булку. Причины роста цен связаны с удорожанием цены на сахар на 30%, масла – на 40%, муки – на 40%, яйца – на 10%», - сообщили в акимате города Павлодара.

При этом более чем в 100 магазинах города реализуется хлеб из муки первого сорта по социальной цене 95 тенге по меморандуму с сельхозтоваропроизводителями региона по формированию стабфонда зерна, которые в свою очередь обязуются продавать пшеницу третьего класса по цене не выше 85 тысяч тенге.

«Коммерческая цена на зерно составляет 180-200 тысяч тенге за тонну», - дополнили в администрации региона.