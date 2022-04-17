В Павлодаре горожане сбор мусора совместили со спортивным забегом

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Месячник чистоты в Павлодаре начался не только уборкой, но озеленением и интересной экоспортивной акцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень рад находиться с вами на таком важном мероприятии, как экомарафон, - скал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, который принял участие в экомарафоне «Jasyl Cross-2022» вместе с жителями Павлодара. – Чистота и порядок – залог успешного развития любого города, и Павлодар должен быть примером для остальных; важно, чтобы это была не разовая акция. Нужно проводить ее почаще; это польза и для здоровья, и для природы».

Экологический марафон «Jasyl Cross-2022» проводится ежегодно с 2018 года, отметили в пресс-службе главы региона. Суть мероприятия – так называемый плоггинг, когда участники совмещают бег со сбором мусора на определенной территории. Побеждает тот, кто собрал больше всех мусора. Абылкаир Скаков пробежал дистанцию и собрал бытовые отходы на берегу протоки Усолка, которые оставили после себя отдыхающие люди.

А. Скаков поддержал субботник в центре оказания специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов общего типа. Там акцию инициировала областная Ассамблея народа Казахстана. В субботнике приняли участие члены этнокультурных объединений региона, студенты и общественные деятели – всего около 170 человек.

«Продолжается общегородской месячник чистоты, поэтому сегодня мы откликнулись на призыв Ассамблеи в рамках марафона чистоты, - сказал аким области. – Надеюсь, молодежь и взрослые тоже поддержат это благое дело; нам нужно привести город в надлежащий вид после зимы. В летний период реализуется большая программа по благоустройству, но чистоту мы должны соблюдать всегда».

Участники посадили на территории дома престарелых 20 деревьев.

Сегодня же Абылкаир Скаков встретился с жильцами домов №№ 3, 5, 5/1 на улице Ткачева, которые вышли на субботник. По словам руководителя обслуживающей организации Евгении Шквира, уборка двора – давно устоявшаяся традиция для жильцов. Дети также приучены соблюдать чистоту, помогают старшим.