В Павлодаре горел трансформатор уличного освещения

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Загорание произошло ночью, причина и ущерб устанавливаются, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Седьмого сентября, в 02.30, поступило сообщение о загорании по адресу: Павлодар, проспект Назарбаева, 81 (3 километра от пожарной части № 4). На открытой территории, в металлическом шкафу уличного освещения, пристроенном снаружи к отдельно стоящей кирпичной трансформаторной подстанции № 304, - горение изоляции проводов на площади 2 погонных метра», - сообщили прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Загорание удалось локализовать в 02.42, а ликвидировать - в 02.45, добавили в ДЧС.

«Причина и ущерб устанавливаются. На место выезжали 11 человек личного состава и 2 единицы техники», - добавили в департаменте.







