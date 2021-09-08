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    20:48, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодаре горел трансформатор уличного освещения

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Загорание произошло ночью, причина и ущерб устанавливаются, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Седьмого сентября, в 02.30, поступило сообщение о загорании по адресу: Павлодар, проспект Назарбаева, 81 (3 километра от пожарной части № 4). На открытой территории, в металлическом шкафу уличного освещения, пристроенном снаружи к отдельно стоящей кирпичной трансформаторной подстанции № 304, - горение изоляции проводов на площади 2 погонных метра», - сообщили прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Загорание удалось локализовать в 02.42, а ликвидировать - в 02.45, добавили в ДЧС.

    «Причина и ущерб устанавливаются. На место выезжали 11 человек личного состава и 2 единицы техники», - добавили в департаменте.




    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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