В Павлодаре годовалого ребенка медики уронили вниз головой и сломали ему ребро

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре начали служебное расследование по факту травмирования ребенка, к которому по вызову приехала бригада скоро помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Шестого апреля, в 21:03, начала вызывать скорую, так как у ребенка были судороги, которые привели к остановке сердца. Дозвонилась только через пять минут. Это очень долго при таком состоянии», - написала женщина, чье сообщение опубликовано в Instagram, в аккаунте tipavlo.dar.

По ее словам, приехали медики быстро. Но, зная, к какому пациенту они едут, были не собраны.

«Забежали без кислорода, затем еще три раза спускались за остальными приборами для того, чтобы оказать экстренную помощь. Потеряли и до того потерянное время», - рассказала она.

В итоге годовалому ребенку, оказывая первую помощь, сломали ребро, добавила пользовательница.

«И это не самое страшное. По пути в больницу уронили ребенка вниз головой, - сообщила его мать. - Мой ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии».

По данным управления здравоохранения, ребенок 2021 года рождения в данный момент находится в отделении реанимации областной детской больницы.

«Состояние стабильно тяжелое за счет своего диагноза острая двусторонняя полисегментарная пневмония. Сопутствующий диагноз: ДЦП, ЗПМР, симптоматическая эпилепсия, судорожный синдром, перелом восьмого ребра, - отметили в облздраве. - По данному факту проводится служебное расследование».



