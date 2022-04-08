РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:31, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    В Павлодаре годовалого ребенка медики уронили вниз головой и сломали ему ребро

    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре начали служебное расследование по факту травмирования ребенка, к которому по вызову приехала бригада скоро помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Шестого апреля, в 21:03, начала вызывать скорую, так как у ребенка были судороги, которые привели к остановке сердца. Дозвонилась только через пять минут. Это очень долго при таком состоянии», - написала женщина, чье сообщение опубликовано в Instagram, в аккаунте tipavlo.dar.

    По ее словам, приехали медики быстро. Но, зная, к какому пациенту они едут, были не собраны.

    «Забежали без кислорода, затем еще три раза спускались за остальными приборами для того, чтобы оказать экстренную помощь. Потеряли и до того потерянное время», - рассказала она.

    В итоге годовалому ребенку, оказывая первую помощь, сломали ребро, добавила пользовательница.

    «И это не самое страшное. По пути в больницу уронили ребенка вниз головой, - сообщила его мать. - Мой ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии».

    По данным управления здравоохранения, ребенок 2021 года рождения в данный момент находится в отделении реанимации областной детской больницы.

    «Состояние стабильно тяжелое за счет своего диагноза острая двусторонняя полисегментарная пневмония. Сопутствующий диагноз: ДЦП, ЗПМР, симптоматическая эпилепсия, судорожный синдром, перелом восьмого ребра, - отметили в облздраве. - По данному факту проводится служебное расследование».


    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!