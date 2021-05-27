В Павлодаре глава ТОО задолжал около 8 млн тенге уральскому ИП

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарской полиции зарегистрировано восемь фактов неисполнения решения суда, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Житель города Павлодар, руководитель одного из павлодарских ТОО, не исполнил решение специализированного межрайонного суда Западно-Казахстанской области о возмещении долга в размере порядка восьми миллионов тенге в пользу одного из ИП Уральска», - рассказал заместитель начальника ДП Павлодарской области Рашад Утеуов.

По этому факту в отношении руководителя ТОО начато досудебное расследование по статье 430 УК Республики Казахстан «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа».

По словам полицейских, бывают случаи, когда даже после решения суда должник не торопится возвращать долг. Хотя за неисполнение решения суда предусмотрела уголовная ответственность.

«На сегодняшний день в полиции зарегистрировано восемь фактов неисполнения решения суда», - отметили в департаменте.