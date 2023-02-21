08:33, 21 Февраль 2023 | GMT +6
В Павлодаре два человека пострадали из-за взрыва в котельной
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре из-за взрыва в частной котельной пострадали два человека. Очевидцы слышали сильный хлопок в районе Северной промзоны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По предварительной информации департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Павлодарской области, в здании котельной павлодарского ТОО из-за утечки произошел взрыв газовоздушной смеси.
«В результате взрыва частично разрушилось здание котельной и обрушилась кровля. Пострадали два человека: оператор-компрессорщик и водитель автогазовоза», – говорится в сообщении.
Вызов поступил в 16:27. На место направили скорую помощь и бригаду центра медицины катастроф, прокомментировали в пресс-центре станции скорой помощи.
По словам медиков, 43-летний мужчина с ожогами доставлен в первую горбольницу, 59-летний мужчина, получивший небольшие ссадины, от госпитализации отказался.
Фото: pavlodarnews.kz