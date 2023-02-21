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    08:33, 21 Февраль 2023 | GMT +6

    В Павлодаре два человека пострадали из-за взрыва в котельной

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре из-за взрыва в частной котельной пострадали два человека. Очевидцы слышали сильный хлопок в районе Северной промзоны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По предварительной информации департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Павлодарской области, в здании котельной павлодарского ТОО из-за утечки произошел взрыв газовоздушной смеси.

    «В результате взрыва частично разрушилось здание котельной и обрушилась кровля. Пострадали два человека: оператор-компрессорщик и водитель автогазовоза», – говорится в сообщении.

    Вызов поступил в 16:27. На место направили скорую помощь и бригаду центра медицины катастроф, прокомментировали в пресс-центре станции скорой помощи.

    По словам медиков, 43-летний мужчина с ожогами доставлен в первую горбольницу, 59-летний мужчина, получивший небольшие ссадины, от госпитализации отказался.


    Фото: pavlodarnews.kz

    Теги:
    Павлодарская область Происшествия Павлодар Происшествия, ЧС
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