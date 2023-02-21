В Павлодаре два человека пострадали из-за взрыва в котельной

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре из-за взрыва в частной котельной пострадали два человека. Очевидцы слышали сильный хлопок в районе Северной промзоны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По предварительной информации департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Павлодарской области, в здании котельной павлодарского ТОО из-за утечки произошел взрыв газовоздушной смеси.

«В результате взрыва частично разрушилось здание котельной и обрушилась кровля. Пострадали два человека: оператор-компрессорщик и водитель автогазовоза», – говорится в сообщении.

Вызов поступил в 16:27. На место направили скорую помощь и бригаду центра медицины катастроф, прокомментировали в пресс-центре станции скорой помощи.

По словам медиков, 43-летний мужчина с ожогами доставлен в первую горбольницу, 59-летний мужчина, получивший небольшие ссадины, от госпитализации отказался.

Фото: pavlodarnews.kz