В Павлодаре дистанционно проходят две международные математические олимпиады

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На базе областной школы «Жас дарын» начались двухдневные XXXIII Международная дистанционная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада (АТМО) и XX Международная математическая олимпиада «Шёлковый путь» (МОШП), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиаде и Международной математической олимпиаде «Шёлковый путь принимают участие более 40 стран мира одновременно: Аргентина, Австралия, Россия, США, Канада, Индонезия, Япония, Казахстан, Корея, Кыргызстан, Малайзия, Мексика и другие. В текущем году в олимпиаде примут участие 120 школьников, победители и призёры областного этапа республиканской олимпиады по предмету «Математика», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

«Нашу область представляет сборная команда в составе девяти школьников: учащиеся школы-лицея № 8 для одарённых детей Роговский Владимир (девятый класс), Ибраев Алдияр (десятый), Уколов Иван (одиннадцатый), Тимошенко Данил (одиннадцатый класс), учащиеся специализированной школы «Жас дарын» Жанахметов Ансар (девятый), Темирзинова Мерей (десятый), ученица десятого класса гимназии имени Абая Кенжебаева Айжан, ученица девятого класса гимназии № 3 Ахмадиева Айгерим, ученик одиннадцатого класса лицея-интерната «Білім-Инновация» для одарённых юношей Касымхан Нуриман», - добавили в облоно региона.

Олимпиады проводятся, чтобы создать условия для выявления и поддержки одарённых школьников в области математических наук, развития международных образовательных и научных связей между странами-участницами, отметили в управлении. Обе олимпиады названы интеллектуальными соревнованиями сильнейших школьников, одарённых в математике.

«К участию в олимпиадах допускаются только победители и призёры областного этапа республиканской олимпиады по математике, в соответствии с итоговым протоколом не более двух участников по каждому классу», - дополнили в ведомстве.



