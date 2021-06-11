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    06:34, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    В Павлодаре демонтируют препятствия на пути пожарного транспорта

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники органов по ЧС очищают подъезды к дворам, зданиям и сооружениям, перегороженным жильцами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Управление по чрезвычайным ситуациям города Павлодар, управление государственного пожарного контроля совместно с сотрудниками службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Павлодарской области провели рейды по обеспечению проездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям», - сообщили журналистам в пресс-службе ДЧС региона.

    По правилам пожарной безопасности дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и источникам противопожарного водоснабжения содержатся в исправном состоянии и доступными для проезда пожарной техники, а зимой очищаются от снега, отметили в ведомстве. При установке у въезда на территорию групп жилых домов, объединённых общим пространством, шлагбаумов организуется стационарный пост с круглосуточным дежурством персонала, и шлагбаумы обеспечиваются устройством для их ручного открывания.

    «Кроме того в ходе рейдовых мероприятий жителям были разъяснены требования пожарной безопасности и вручены памятки», - добавили в ведомстве.
    О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарной техники, организация, ответственная за их эксплуатацию, вовремя должна сообщить в органы государственной противопожарной службы, в районе выезда которой находятся эти дороги и проезды.
    На период закрытия дорог устанавливаются указатели направления объезда или устраиваются переезды через ремонтируемые участки дороги или проезды.

    «Стоянка и парковка автотранспорта в проездах и на подъездах к зданиям и сооружениям, препятствующие проезду пожарной техники, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов не допускаются», - напомнили в ДЧС Павлодарской области.
    Фото ДЧС Павлодарской области.
    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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