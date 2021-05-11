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    14:14, 11 Май 2021 | GMT +6

    В Павлодаре человека тащили по дороге на легковом авто

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В соцсети попало видео, на кадрах которого видно, как вслед за черной легковой машиной по вечерней улице города тащат человека. Полиция ищет тех, кто причастен к этому случаю, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «При мониторинге социальных сетей телеграмм сотрудниками полиции выявлено видео, видео изучено, данный факт зарегистрирован в управлении полиции города Павлодара», – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    «Полицией проводятся мероприятия по установлению лиц и очевидцев, причастных к данному факту. Обстоятельства и причины происходящего устанавливаются», – сказал Ж. Каиров.

    Департамент полиции Павлодарской области просит очевидцев, заснявших данное видео, позвонить по телефону 102 или 87774586688. Анонимность гарантируется.

    Видео предоставлено департаментом полиции Павлодарской области.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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