В Павлодаре человека тащили по дороге на легковом авто

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В соцсети попало видео, на кадрах которого видно, как вслед за черной легковой машиной по вечерней улице города тащат человека. Полиция ищет тех, кто причастен к этому случаю, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При мониторинге социальных сетей телеграмм сотрудниками полиции выявлено видео, видео изучено, данный факт зарегистрирован в управлении полиции города Павлодара», – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

«Полицией проводятся мероприятия по установлению лиц и очевидцев, причастных к данному факту. Обстоятельства и причины происходящего устанавливаются», – сказал Ж. Каиров.

Департамент полиции Павлодарской области просит очевидцев, заснявших данное видео, позвонить по телефону 102 или 87774586688. Анонимность гарантируется.

Видео предоставлено департаментом полиции Павлодарской области.