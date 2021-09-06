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    15:08, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодаре автомобиль сбил пожилую женщину

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре автомобиль сбил пожилую женщину. Кадры случившегося попали в соцсети, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Второго сентября, в 11.20, во дворе дома 103/1 по улице Чокина в городе Павлодар 52-летний водитель автомашины «Тойота Альфард», нарушив правила маневрирования «движение задним ходом», совершил наезд на пешехода, 1957 года рождения, которая переходила проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия, пешеход с травмами госпитализирована», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Машина водворена на специальную штрафстоянку. Попавшая под машину женщина с заявлением в полицию не обращалась. По факту аварии проводится проверка.

    «С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 356 ДТП, в результате которых 31 человек погиб; ещё 504 травмировано», - рассказали в ДП региона.

    Теги:
    МВД РК ДТП Правоохранительные органы Павлодарская область
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