В Павлодаре автомобиль сбил пешехода

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пешеход перебегал дорогу в неустановленном для этого месте и теперь госпитализирован, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«13 февраля, в 20.00, 35-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат» в городе Павлодаре совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Согласно информации ведомства, в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с травмами доставлен в больницу. «Автомашина водворена на штрафную стоянку. Проводится проверка», - добавили в пресс-службе.

