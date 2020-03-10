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В Павлодаре автомобиль переехал лежавшего на дороге пожилого мужчину
10 Марта 2020 15:30
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - От полученных травм мужчина погиб на месте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Восьмого марта, около полуночи, возле Успенского моста 56-летний водитель автомашины марки «Волга» совершил наезд на лежащего на дороге 76-летнего мужчину, - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте«.
По факту проводится проверка, добавили в ведомстве.
Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП,
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