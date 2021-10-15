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    02:02, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодаре автомашину от удара откинуло на крыльцо магазина

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция ищет водителя «Мерседеса», наехавшего на припаркованное авто, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «14 октября, около 01.00, в городе Павлодар, по улице Катаева, неустановленный водитель на автомашине марки «Мерседес» совершил наезд на припаркованную автомашину марки «Тойота». От удара автомашину «Тойота» занесло на крыльцо магазина», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

    Полиция устанавливает и занимается задержанием водителя «Мерседеса». По этому факту возбуждено административное производство по статье 610 КРКоАП «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

    «После задержания водителя к нему будут применены меры воздействия в рамках действующего законодательства», - добавили в департаменте.

    С начала 2021 года полицейские за нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или другого имущества, привлекли к административной ответственности 2075 человек.

    Фото: КТК


    Теги:
    МВД РК ДТП Правоохранительные органы Павлодарская область
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