В Павлодаре автобус с пассажирами врезался в столб и в рекламный щит

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В результате ДТП двое детей и двое взрослых попали в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 мая, в 7.43, в городе Павлодар 44-летний водитель маршрутного автобуса №38, двигаясь по улице Торайгырова, на пересечении с улицей Академика Бектурова, не справившись с управлением, совершил наезд на столб освещения, дорожный знак и рекламный щит», – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

В результате аварии двое детей 2001, 2014 годов рождения и двое взрослых госпитализированы. По заключению освидетельствования водитель был трезв.

«Данный факт зарегистрирован, назначены экспертизы. Проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции», – добавили в департаменте полиции области.



