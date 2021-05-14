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    11:59, 14 Май 2021 | GMT +6

    В Павлодаре автобус с пассажирами врезался в столб и в рекламный щит

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В результате ДТП двое детей и двое взрослых попали в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «14 мая, в 7.43, в городе Павлодар 44-летний водитель маршрутного автобуса №38, двигаясь по улице Торайгырова, на пересечении с улицей Академика Бектурова, не справившись с управлением, совершил наезд на столб освещения, дорожный знак и рекламный щит», – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

    В результате аварии двое детей 2001, 2014 годов рождения и двое взрослых госпитализированы. По заключению освидетельствования водитель был трезв.

    «Данный факт зарегистрирован, назначены экспертизы. Проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции», – добавили в департаменте полиции области.



    Теги:
    ДТП Павлодарская область
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