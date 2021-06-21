В Павлодаре 68-летний водитель сбил двух пешеходов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Мужчина на легковушке наехал на двух человек, переходивших проезжую часть в месте, где этого делать было нельзя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 июня, в 15.30, на пересечении улиц Камзина и Гагарина в городе Павлодаре 68-летний водитель автомашины «Саненг» совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте», – рассказал начальник местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

По его словам в результате дорожно-транспортного происшествия, несовершеннолетние пешеходы обратились в больницу. Автомобиль водворен на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка.



