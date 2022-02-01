+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Павлодаре 52 объекта временно остались без тепла

1 Февраля 2022 14:09
Поделиться:
В Павлодаре 52 объекта временно остались без тепла

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре жилые дома и ряд объектов отключены от тепла. Причины – самовольное подключение к сетям теплоснабжения и повреждение на них, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
ДТП с автобусом в Алматы: пострадал водитель легковушки
На транспорт и теплоснабжение жалуются жители Петропавловска Причины отравления угарным газом назвали в Таразе Более тысячи овец погибло при пожаре в Туркестанской области

«В Павлодаре 52 объекта временно остались без тепла», - сообщили в городской службе 109.

В первом случае дома на улицах Ёлгина, 47/1, Красноярская, 50, Ростовская, 50 и 26 частных жилых домов остались без тепла из-за самовольного подключения к сетям теплоснабжения. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения – 16:00 часов, добавили в службе 109.

«А дома по улицам М. Жусупа 25, 26, 20 частных жилых домов и бассейн «Нептун» остались без тепла из-за образовавшегося повреждения на сетях теплоснабжения. Ориентировочное время подключения потребителей к теплу – 19:00 часов», - добавил источник.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Происшествия   #Отопительный сезон  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
ДТП с автобусом в Алматы: пострадал водитель легковушки
На транспорт и теплоснабжение жалуются жители Петропавловска
Причины отравления угарным газом назвали в Таразе
Более тысячи овец погибло при пожаре в Туркестанской области
Популярное
1 Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
2 Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
3 Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
4 Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
5 Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
6 Смелые действия Президента послужили ответом на существующие запросы от общества - Азамат Байтасов
Читайте также
За незаконное хранение оружия задержаны 25 человек в Павлодарской области
Задохнувшуюся при пожаре кошку реанимировали спасатели в Актобе
Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
Смелые действия Президента послужили ответом на существующие запросы от общества - Азамат Байтасов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив