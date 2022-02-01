В Павлодаре 52 объекта временно остались без тепла

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре жилые дома и ряд объектов отключены от тепла. Причины – самовольное подключение к сетям теплоснабжения и повреждение на них, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодаре 52 объекта временно остались без тепла», - сообщили в городской службе 109.

В первом случае дома на улицах Ёлгина, 47/1, Красноярская, 50, Ростовская, 50 и 26 частных жилых домов остались без тепла из-за самовольного подключения к сетям теплоснабжения. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения – 16:00 часов, добавили в службе 109.

«А дома по улицам М. Жусупа 25, 26, 20 частных жилых домов и бассейн «Нептун» остались без тепла из-за образовавшегося повреждения на сетях теплоснабжения. Ориентировочное время подключения потребителей к теплу – 19:00 часов», - добавил источник.