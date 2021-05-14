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    12:27, 14 Май 2021 | GMT +6

    В Павлодаре 20-летнему осужденному-инвалиду ездить в больницу помогают сотрудники ДУИС

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Молодой человек с инвалидностью покинул колонию и встал на учет в службу пробации, но стал нуждаться в помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Осужденному инвалиду помогают ездить в больницу сотрудники пробации», – рассказали прессе в департаменте уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

    Осужденный 20-летний Аскар, по словам сотрудников ДУИС, передвигается на инвалидной коляске. Недавно парень покинул места лишения свободы и встал на учет в службу пробации города Павлодар. До конца срока ему осталось полтора года. Аскар живет с бабушкой, больше у него родных нет, помочь ему никто не может. Поэтому молодой человек обратился к сотрудникам службы пробации с просьбой о помощи.

    «В связи с тем, что врачи поликлиники не могли установить точный диагноз парню, Аскару было необходимо срочное лечение, и для этого необходима была транспортировка осуждённого в областную больницу имени Г. Султанова. Неравнодушные подучетные и сотрудники службы пробации помогли осужденному приехать в больницу и лечь в стационар, – рассказал начальник службы пробации города Павлодар Асет Мынжасаров. – Кроме того, был установлен точный диагноз хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия, тетрапарез до плегии в ногах».

    Кроме того, добавил источник, инспектор пробации встретился с лечащим врачом осужденного для дальнейшего сотрудничества и контроля состояния его здоровья.
    «Если честно, я чувствовал абсолютную безысходность и даже не знал, что делать. Знал, что надо ложиться на лечение, а, как доехать до больницы, не знал, – рассказал Аскар. – Благодарен волонтерам и сотрудникам пробации за их неравнодушие, искренность и помощь!»


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