В Павлодаре 20-летнему осужденному-инвалиду ездить в больницу помогают сотрудники ДУИС

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Молодой человек с инвалидностью покинул колонию и встал на учет в службу пробации, но стал нуждаться в помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Осужденному инвалиду помогают ездить в больницу сотрудники пробации», – рассказали прессе в департаменте уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

Осужденный 20-летний Аскар, по словам сотрудников ДУИС, передвигается на инвалидной коляске. Недавно парень покинул места лишения свободы и встал на учет в службу пробации города Павлодар. До конца срока ему осталось полтора года. Аскар живет с бабушкой, больше у него родных нет, помочь ему никто не может. Поэтому молодой человек обратился к сотрудникам службы пробации с просьбой о помощи.

«В связи с тем, что врачи поликлиники не могли установить точный диагноз парню, Аскару было необходимо срочное лечение, и для этого необходима была транспортировка осуждённого в областную больницу имени Г. Султанова. Неравнодушные подучетные и сотрудники службы пробации помогли осужденному приехать в больницу и лечь в стационар, – рассказал начальник службы пробации города Павлодар Асет Мынжасаров. – Кроме того, был установлен точный диагноз хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия, тетрапарез до плегии в ногах».

Кроме того, добавил источник, инспектор пробации встретился с лечащим врачом осужденного для дальнейшего сотрудничества и контроля состояния его здоровья.

«Если честно, я чувствовал абсолютную безысходность и даже не знал, что делать. Знал, что надо ложиться на лечение, а, как доехать до больницы, не знал, – рассказал Аскар. – Благодарен волонтерам и сотрудникам пробации за их неравнодушие, искренность и помощь!»