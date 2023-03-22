В партнерстве с наукой работают аграрии Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Весенне-полевые работы в Жамбылской области проходят в партнерстве с научно-исследовательскими институтами. Семинар в регионе собрал ведущих представителей отечественной аграрной науки и жамбылских сельхозпроизводителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ходе семинара «Подготовка к весенне-полевым работам: вопросы партнерства с научно-исследовательскими институтами» обсуждались вопросы развития семеноводства, проведения агрохимической обработки. Участниками обсуждения стали представители ряда научно-исследовательских институтов Казахстана и руководители крестьянских хозяйств Жамбылской области.

Заместитель председателя правления по инновациям Казахского НИИ земледелия и растениеводства Мейирман Толендиулы, председатель правления Казахского НИИ плодоовощеводства Темиржан Айтбаев, заведующий отделом мелиорации почв ТОО «Казахский НИИ почвоведения и агрохимии Максат Пошанов подчеркнули, что в соответствии с поручением Президента страны развитию АПК в стране уделяется особое внимание. Поставлены задачи по увеличению объемов производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции, обеспечению продовольственной безопасности региона.

Своим опытом использования инновационных технологий в сельском хозяйстве поделились директор ТОО «Сыпатай батыр» Канат Шайхиев, заместитель директора ТОО «Кайнар-Агро» Асем Шокатаева, и директор ТОО «ЮГ-АКТИВ БИО» Бауыржан Батахаев.

«Главная задача - обеспечение продовольственной безопасности региона, - отметил заместитель акима Жамбылской области Канатбек Мадибек. Поэтому необходимо удвоить объем производства сельхозпродукции. При этом нельзя забывать о том, что сельское хозяйство не может развиваться без помощи новых технологий»

Как сообщалось ранее, весенне-полевые работы стартовали в двух самых южных районах Жамбылской области - фермеры Байзакского и Жамбылского районов вывели технику на поля.

По данным облуправления сельского хозяйства, в 2022 году посевная площадь сельхозкультур в регионе составляла 756 тысяч га. В 2023 году планируется довести этот показатель до 770,4 тысячи га, что на 14 тысяч га больше прошлогоднего, увеличатся посевные площади зерновых и зернобобовых, кормовых культур и сахарной свеклы. На поддержку аграрного сектора Жамбылской области в 2023 году предусмотрено более 100 млрд тенге. Это средства на выплату субсидий аграриям, на реализацию пилотного проекта по повышению доходов населения, а также проектов по строительству молочно-товарных ферм, овощехранилищ, поддержку птицеводства и рыбного хозяйства.