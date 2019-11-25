В партийных списках «Nur Otan» должно быть не менее 30% женщин - Нурсултан Назарбаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На встрече с представителями региональных филиалов партии «Nur Otan» Председатель партии, Елбасы Нурсултан Назарбаев указал на важность проведения открытого внутрипартийного отбора для формирования качественных партийных списков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Предвыборные партийные списки в каждый маслихат должны включать не менее 30% женщин и 20% молодых людей до 35 лет. Также в списки должны войти представители разных слоев населения, соотечественники, возвратившиеся на Родину, люди с особыми потребностями, предприниматели и представители СМИ», – сказал Первый Президент РК.
Председатель партии также отметил необходимость усиления работы партийных органов на местах и повышения консолидирующей роли партии в регионах страны.
В совещании приняли участие депутаты фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента, секретари и руководители фракций маслихатов.
В ходе встречи были заслушаны доклады первого заместителя председателя партии Бауыржана Байбека и отдельных представителей филиалов партии в регионах.
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