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В партии «Ауыл» поддержали поручение Президента по эффективному использованию земель

27 Ноября 2019 12:30
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В партии «Ауыл» поддержали поручение Президента по эффективному использованию земель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Ауыл» полностью поддерживает задачу Президента РК касательно эффективного и рационального использования земель. Об этом заявил председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В своем Послании Глава государства особо подчеркнул, что проблема неэффективного использования земельных ресурсов остается актуальным вопросом. Низкий уровень прямых земельных налогов усложнил ситуацию. «Многие из тех, кто получил бесплатно от государства право аренды на землю, держат землю впрок, не работая на ней. В стране сложился целый слой так называемых «латифундистов». Они ведут себя как «собака на сене». Пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель. Земля – наше общее богатство и должна принадлежать тем, кто на ней работает». В свою очередь, партия «Ауыл» полностью поддерживает эту задачу Президента», - сказал Али Бектаев в ходе XVI отчетно-выборного Съезда Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

«Это жизненно важное решение для сельского хозяйства. В этом вопросе региональные филиалы партии должны проявить свою бдительность и поднимать перед местными исполнительными органами конкретные вопросы. В формировании эффективной системы агропромышленного комплекса Правительство в последние годы проделало масштабную работу», - добавил глава партии.

Напомним, сегодня в столице проходит XVI отчетно-выборный Съезд Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

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Ключевые слова: Политические партии, Послание Президента РК. Сентябрь 2019, Реализация Послания,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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