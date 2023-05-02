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В партии Amanat прокомментировали высказывания депутата Анны Башинской

Редактор:  
Артем Волков
2 Мая 2023, 17:01
В партии Amanat прокомментировали высказывания депутата Анны Башинской

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Алматинского городского филиала «AMANAT» Станислав Канкуров прокомментировал слова депутата Анны Башинской, передает МИА «Казинформ».

«По поводу резонансного комментария в Facebook депутата Алматинского городского маслихата Анны Башинской. Высказывание А.Башинской не соответствует позиции партии «AMANAT». Наша партия не вмешивается в политику других стран. Анна Башинская уже принесла свои извинения за этот комментарий», - написал Станислав Канкуров на своей странице в Facebook.

По его словам, ее действия будут рассмотрены в соответствующих партийных органах. Для депутата маслихата не может быть ничего выше интересов своего государства, подчеркнул председатель Алматинского городского филиала «AMANAT».


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