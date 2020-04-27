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В партии «Ак жол» с пониманием приняли продление ЧП – Азат Перуашев

27 Апреля 2020, 14:08
В партии «Ак жол» с пониманием приняли продление ЧП – Азат Перуашев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев выразил мнение относительно продления режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая, передает МИА «Казинформ».

«В ДПК «Ак жол» с пониманием приняли продление ЧП: заражения продолжаются, нужна осторожность. Поддерживаем смягчение карантина. Просим госорганы добросовестно отнестись к поручениям Президента по поддержке бизнеса и формированию списка реальных системообразующих предприятий», - написал в своем аккаунте в Twitter Азат Перуашев.

Напомним, сегодня Глава государства в своем заявлении объявил о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года.


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