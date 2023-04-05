В Парламенте сложились новые политические традиции и культура – Ерлан Кошанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выражать свое мнение по актуальным вопросам - это одна из главных задач депутатов. Об этом заявил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Открытость остается основным приоритетом в работе Мажилиса. Мы не отказываемся от этого. Сегодняшнее пленарное заседание транслируется в прямом эфире на республиканских телеканалах. Вы знаете, что Президент также подчеркнул эффективность этой практики. Созданы все условия для открытой и публичной работы Мажилиса. Давать интервью журналистам, высказывать мнения по актуальным вопросам - это одна из главных задач депутатов», - сказал Ерлан Кошанов.

Он также отметил, что очень важно в процесс обсуждения законов привлекать представителей общественности и независимых экспертов.

«В частности, через маслихаты и общественные советы на заседаниях должны быть услышаны голоса регионов. В то же время вскоре начинает работу Общественная палата. Это, несомненно, станет горячей дискуссионной площадкой. Наши двери открыты для всех граждан, общественных организаций, неравнодушных к будущему страны. Настоящий народный Парламент, я думаю, должен быть именно таким. Все это говорит о том, что в нашем парламенте сложились новые политические традиции, новая политическая культура. Впереди предстоит большая работа», - подчеркнул Ерлан Кошанов.