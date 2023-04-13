В Парламенте рассмотрят законодательные поправки о проблемах бизнеса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На рассмотрение в Парламент представили ряд законодательных поправок касательно ведения бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в отдельных отраслевых законах не установлены условия и порядки применения мер оперативного реагирования в рамках надзора. У госорганов есть возможность устанавливать на уровне подзаконного акта свои правила по применению мер оперативного реагирования и пользоваться ими. В рамках реформы «с чистого листа» в статье 136 Предпринимательского кодекса установлен запрет на применение мер оперативного реагирования в случаях, если в законах Республики Казахстан отсутствует порядок их применения», - сказал вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, представляя поправки в Мажилисе.

На уровне подзаконного акта запрещается устанавливать порядок проведения государственного контроля и надзора. Представленным законопроектом на уровне законов определяются механизмы применения мер оперативного реагирования в 10 сферах.

«В настоящее время государственный контроль осуществляется в более 90 сферах деятельности предпринимательства. Общий порядок проведения контроля установлен в Предпринимательском кодексе. Есть ряд сфер, которые по своей специфике требуют незамедлительной реакции со стороны органа контроля и надзора. В этих сферах невозможно заранее определить субъект контроля, время их проведения, местонахождение субъекта. Также отсутствует возможность заблаговременного уведомления субъектов контроля и регистрации проверок в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК», - отметил вице-министр.

Порядок проведения контроля в этих сферах выведен из общего порядка и должен быть установлен только на уровне отраслевых законов в следующих сферах:

· соблюдение требований пользования животным миром на рыбохозяйственных водоемах;

· осуществление ветеринарно-санитарного контроля и карантинно-фитосанитарного контроля на торговых рынках;

· осуществление контроля по продаже алкоголя лицам не достигших 21 года;

· оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

· оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

· выполнение требований по безопасной эксплуатации судов; государственная статистика.

«Это позволит органам контроля и надзора предотвратить наступление опасных последствий, упорядочить систему госконтроля, гарантировать прозрачность их проведения для предпринимательской деятельности», - уточнил спикер.

В рамках новой реформы такой контроль был выведен из-под действия Предпринимательского кодекса. Порядок проведения такого контроля должен регламентироваться в отраслевых законах. Законопроектом предлагается регламентировать порядок проверок госорганов в 10 сферах контроля, что позволит не допустить нарушения при проведении таких проверок и снизить коррупционные риски.

Для установления общих принципов и обеспечения единообразного подхода предлагается регламентировать в отраслевых законах проведение расследования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области использования атомной энергии, в области защиты растений и в области электроэнергетики.