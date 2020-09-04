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В Парламенте балансируются партийные интересы и региональное представительство – спикер Сената

4 Сентября 2020 17:37
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В Парламенте балансируются партийные интересы и региональное представительство – спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире канала «Хабар 24» председателя Сената Маулена Ашимбаева спросили о необходимости сохранения двухпалатного Парламента и актуальности выборного механизма в Сенат. Маулен Ашимбаев назвал существующую систему наиболее адекватной с точки зрения развития политической системы и принятия качественных законов, защиты стратегических интересов государства, а также учитывая мнения всех социальных групп и регионов в законодательном процессе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

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Спикер объяснил, каким образом формируются составы двух палат, подчеркнув, что Сенат балансирует партийные и региональные интересы.

«Мажилис - это палата, которая формируется по итогам выборов, в которых учавствуют политические партии. Партии формируют свои списки в соответствии с идеологическими установками, политическими целями и программами. В Сенат избираются представители регионов, 2/3 – это представители регионов . Именно в Сенате через маслихаты избираются представители всех наших областей, столицы, городов Алматы, Шымкент. Они, прежде всего, представляют свой регион, говорят об интересах этого региона. Таким образом, у нас в Парламенте балансируется партийные интересы и региональное представительство» , - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената заявил, что при рассмотрении законопроектов в Мажилисе и Сенате - учитываются интересы как политических партий, так и интересы регионов, поэтому законы тщательно прорабатываются и получаются более качественными. Двухпалатные парламенты существуют сегодня не только в Казахстане, и не только в федеративных государствах. Двухпалатные парламенты действуют во Франции, Польше, Чехии и в других унитарных государствах. Что касается выборов депутатов в Сенат через маслихаты, то их Маулен Ашимбаев назвал легитимными. Он также напомнил, что в ряде развитых демократических стран даже глав государств избирают через косвенное избирательное право.

«У нас иногда некоторые моменты критикуют . Но у нас же принято рассматривать США как модель с точки зрения демократических процессов . И сегодня американский президент избирается выборщиками, каждый штат имеет определённое количество выборщиков, и они с учётом мнения населения штата голосуют за Президента» , - сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, спикер Сената рассказал и о том, чем займутся парламентарии в ходе новой сессии.

«Прежде всего наша задача – обеспечить соответствующую правовую базу, принять необходимые законы для реализации все х установ о к и предложени й , озвученны х в Послании Главы государства. Послание –комплексный и системный документ. Он охватывает очень много сфер жизнедеятельности нашего государства и по каждой сфере необходимо принимать важнейшие законы» , - сказал Маулен Ашимбаев.


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#Сенат   #Послание Президента РК-2020  
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