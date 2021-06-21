В Париже представлено творчество юных казахстанцев

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В рамках мероприятий, проводимых под эгидой 30-летия Независимости Республики Казахстан, в Посольстве Казахстана во Франции организована выставка творческих работ юных казахстанцев с ограниченными возможностями «Мир глазами детей». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Организаторами мероприятия выступили Посольство Казахстана во Франции, компания «MPL Culture», Казахстанский общественный благотворительный фонд «Аялаган алакан».

Гостям также была презентована казахская народная сказка «40 сыновей Ауэзхана», переведённая на французский язык. Автором колоритных иллюстраций стала молодая студентка из Казахстана второго курса Школы анимации г. Ангулем Доминика Кыдырбаева. Над этим проектом долгие месяцы совместно трудились казахстанцы и французы. На сегодня сказка переведена на французский и русский языки. Но, учитывая интерес из других стран, в том числе Швейцарии и Германии, уже готовятся её версии на немецком и английском языках.

В своей приветственной речи Посол Казахстана во Франции и Постоянный представитель при ЮНЕСКО Жан Галиев отметил, что фонд «Аялаган алакан» проводит очень важную работу, «демонстрируя творчество детей, которых отличают не ограниченные возможности, а особый талант и яркая энергетика, исходящие из их картин».

Фонд «Аялаган алакан» под руководством Рады Хайрушевой ранее организовал подобные выставки в сотрудничестве с посольствами Казахстана в Индии, ОАЭ, Армении, Латвии, и в настоящее время работает над проведением новых мероприятий для ознакомления международной общественности с творчеством юных казахстанцев с ограниченными возможностями и особыми образовательными потребностями.