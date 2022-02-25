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В Париже и Стамбуле пройдут мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынова

25 Февраля 2022 13:15
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В Париже и Стамбуле пройдут мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Париже и Стамбуле пройдут мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынова. Об этом сообщил Государственный секретарь РК Ерлан Карин на международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию Ахмета Байтурсынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ахмет Байтурсынов отмечал, что язык имеет особое значение для сохранения казахского народа как нации. Он разработал казахский национальный алфавит, написал учебники, внес вклад в языковую науку. Осознавая огромное значение языка в сохранении нации, казахский язык был адаптирован к науке. Благодаря этому историческому труду он стал отцом казахского языкознания, учителем нации. Языковая наука, основанная Ахметом Байтурсыновым, получила массовое применение и в советское время, когда было запрещено даже называть его имя», - сказал Ерлан Карин.

Было отмечено, что термины и понятия, введенные в то время в лингвистике и литературоведении, никогда не теряют своей актуальности.

«Все мы должны принять активное участие в юбилейных мероприятиях, проводимых под эгидой ЮНЕСКО во всех регионах страны. Специальные мероприятия организуются в Париже и Стамбуле. В Туркестане пройдет Международный конгресс, запланированы и другие работы. Думаю, что наследие Ахмета Байтурсынова будет по достоинству оценено, и все это послужит популяризации его творчества», - добавил Государственный секретарь.


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#Культура   #История Казахстана   #Турция   #Франция   #Общество   #150-летие Ахмета Байтурсынова  
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Автор:

Серик Сабеков

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