В пансионате на Иссык-Куле полностью сгорел таунхаус

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Иссык-Кульской области в пансионате сгорел таунхаус, пострадали 3 человека, сообщает Кабар со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

По ее данным, пожар в таунхаусе, расположенном на территории пансионата «Лагуна Сити» в селе Кожояр, произошел вчера около 18:20.

«При помощи привлеченных сил пожар был локализован в 20:06, пресечено дальнейшее распространение огня. Полностью потушен 26 июля в 01:15 часов (тушение мелких очагов возгорание, задымления, разбор завалов, уточнение)», говорится в сообщении.

В результате пожара трое жителей данного получили ожоги второй степени и были доставлены в больницу села Ананьево. Также полностью сгорел таунхаус площадью 1 тыс квадратных метров.

Причина пожара и нанесенный материальный ущерб уточняются. Всего были привлечены 3 пожарных расчета, 4 спасателя, МВД КР, 2 бригады скорой медицинской помощи.