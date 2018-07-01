В пансионате на Иссык-Куле полностью сгорел таунхаус
БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Иссык-Кульской области в пансионате сгорел таунхаус, пострадали 3 человека, сообщает Кабар со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.
По ее данным, пожар в таунхаусе, расположенном на территории пансионата «Лагуна Сити» в селе Кожояр, произошел вчера около 18:20.
«При помощи привлеченных сил пожар был локализован в 20:06, пресечено дальнейшее распространение огня. Полностью потушен 26 июля в 01:15 часов (тушение мелких очагов возгорание, задымления, разбор завалов, уточнение)», говорится в сообщении.
В результате пожара трое жителей данного получили ожоги второй степени и были доставлены в больницу села Ананьево. Также полностью сгорел таунхаус площадью 1 тыс квадратных метров.
Причина пожара и нанесенный материальный ущерб уточняются. Всего были привлечены 3 пожарных расчета, 4 спасателя, МВД КР, 2 бригады скорой медицинской помощи.
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