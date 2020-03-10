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В Панаме подтвердили первый случай заражения коронавирусом
10 Марта 2020 15:17
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ПАНАМА СИТИ. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Панамы сообщило о первом случае заражения коронавирусом в стране. Вирус диагностирован у 40-летней женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство на Reuters.
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Отмечается, что женщина прибыла из Испании в Панаму в понедельник. По прибытию в страну женщина обратилась за медицинской помощью с кашлем и жаром. Сейчас она находится у себя дома.
Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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