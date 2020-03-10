В Панаме подтвердили первый случай заражения коронавирусом

ПАНАМА СИТИ. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Панамы сообщило о первом случае заражения коронавирусом в стране. Вирус диагностирован у 40-летней женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство на Reuters.

Отмечается, что женщина прибыла из Испании в Панаму в понедельник. По прибытию в страну женщина обратилась за медицинской помощью с кашлем и жаром. Сейчас она находится у себя дома.