В память о Халык Каһарманы Газизе Байтасове в Таразе провели традиционный митинг

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Память Халық қаһарманы капитана полиции Газиза Байтасова и всех погибших при исполнении сотрудников полиции почтили в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформа».

Напомним, на 2021 год запланирована серия мероприятий, посвященных 50-летию со дня рождения Халық Қаһарманы Газиза Байтасова.

В рамках мероприятий в апреле, в день 50-летия героя, состоялось открытие возведенного в парке «Женис» памятника Халық Қаһарманы Газизу Байтасову. Присутствовавший на мероприятии заместитель министра внутренних дел РК Арыстангани Заппаров рассказал, что с момента обретения независимости в стране погибли около 800-т сотрудников правоохранительных органов, и этот памятник - дань уважения всем, кто отдал жизни во имя спокойствия граждан.

В июне в Таразе, в микрорайоне Жайлау, на стене дома №3 появился мурал с изображением Халық Қаһарманы Газиза Байтасова.

Сегодня в память о Газизе Байтасове в Жамбылской области проведен ряд мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, глава жамбылского гарнизона генерал-майор полиции Жанат Сулейменов на своей странице в Facebook сообщил, что в парке «Жеңіс» имени Б. Момышулы прошел традиционный митинг в память о погибших сотрудниках Газизе Байтасове, сержантаx полиции Полате Аянкулове и Жаксыбеке Байсеитове.

«Десять лет назад, в этот день, капитан полиции Газиз Байтасов встал на пути террориста, отдав самое дорогое — свою жизнь для блага мирных жителей области», - отметил Жанат Сулейменов.

В мероприятии приняли участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, заместитель министра внутренних дел РК Мурат Баймукашев, родственники героев, руководители правоохранительных и государственных органов, ветераны органов внутренних дел.

В ходе торжественного митинга состоялась церемония возложения цветов к памятнику Халық Қаһарманы Газизу Байтасову и сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания. Был дан церемониальный салют тремя залпами.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что наша святая обязанность – передавать память об отважном полицейском из поколения в поколение.

Заместитель министра внутренних дел РК Мурат Баймукашев отметил, что торжественный митинг – это дань уважения всем тем, кто отдал свои жизни во имя спокойствия граждан. От имени министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева он вручил родственникам Газиза Байтасова, Жаксыбека Байсеитова, Полата Аянкулова памятные подарки.

Вдова капитана полиции Гульжамал Тажиева отметила, что полицейские всячески поддерживают их семью, также ежегодно проводятся мероприятия в честь памяти Газиза Байтасова.

Каждый год департамент полиции в эти дни проводит различные акции, митинги, культурно-воспитательные и спортивные мероприятия. С 10 по 12 ноября в память о Газизе Байтасове в Жамбылской области состоялись чемпионат по волейболу среди силовых структур, открытие реконструированной памятной плиты на месте его гибели, велопробег. В музее боевой и трудовой славы департамента полиции в эти дни проходили тематические экскурсии. Более 150 молодых людей отдали дань памяти Халық Қаһарманы Газизу Байтасову и всем сотрудникам ОВД, погибшим при задержании преступников. В этот день и в других регионах республики департаменты полиции также проводят различные мероприятия, отметили в правоохранительном ведомстве.

12 ноября 2011 года в Таразе в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников ОВД. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиз Байтасов ценой собственной жизни преградил путь преступнику. Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед Отечеством, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Байтасову Газизу Абдибековичу – командиру первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области присвоено звание «Халық қаһарманы» (посмертно).

Ежегодно в Жамбылской области проходят мероприятия, посвященные трагическим событиям 12 ноября 2011 года и подвигу капитана полиции Газиза Байтасова. Память героя увековечена в его родном селе Туймекент Байзакского района в названии школы, в которой он учился. В райцентре этого района селе Сарыкемер на Аллее Славы установлена посвященная ему мемориальная доска. В Таразе близ здания жамбылской полиции установлен бюст Халық Қаһарманы Газиза Байтасова. В действующем здесь с 2008 года музее истории полиции особое место занимает экспозиция, посвященная Халық Қаһарманы Газизу Байтасову, экспонируются его личные вещи, переданные семьей. На таразской улице, названной в честь героя, установлена мемориальная плита в его честь.