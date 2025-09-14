В пакистанском Пенджабе наводнения затронули более 4,4 миллиона человек
По меньшей мере 97 человек погибли в результате недавних наводнений в провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Бедствие также затронуло более 4,4 миллиона человек. Об этом сообщило Провинциальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (PDMA), передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
По данным PDMA, опубликованным в пятницу, в результате наводнений, вызванных высоким уровнем воды в реках Рави, Сатледж и Ченаб, пострадали более чем 4,5 тысячи деревень по всей провинции.
Местные власти сообщили, что на данный момент около 2,45 миллиона человек были переселены в более безопасные районы в рамках продолжающихся спасательных операций.
По данным PDMA, в пострадавших районах было создано в общей сложности 396 лагерей для оказания помощи, а также эвакуировано около 1,9 миллиона голов домашнего скота.
Согласно официальной статистике, в результате сезонных дождей и наводнений по всей стране с 26 июня погибли по меньшей мере 956 человек и более 1060 пострадали. Более 8,4 тысячи домов были разрушены или повреждены, более 6,5 тысячи голов домашнего скота погибло по всей стране.