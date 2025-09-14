В пакистанском Пенджабе наводнения затронули более 4,4 миллиона человек

По данным PDMA, опубликованным в пятницу, в результате наводнений, вызванных высоким уровнем воды в реках Рави, Сатледж и Ченаб, пострадали более чем 4,5 тысячи деревень по всей провинции.

Местные власти сообщили, что на данный момент около 2,45 миллиона человек были переселены в более безопасные районы в рамках продолжающихся спасательных операций.

По данным PDMA, в пострадавших районах было создано в общей сложности 396 лагерей для оказания помощи, а также эвакуировано около 1,9 миллиона голов домашнего скота.

Согласно официальной статистике, в результате сезонных дождей и наводнений по всей стране с 26 июня погибли по меньшей мере 956 человек и более 1060 пострадали. Более 8,4 тысячи домов были разрушены или повреждены, более 6,5 тысячи голов домашнего скота погибло по всей стране.