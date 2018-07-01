В Пакистане проходят парламентские выборы

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - В Пакистане сегодня проходят общенациональные выборы в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею, а также в провинциальные ассамблеи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на APP.

Избирательные участки по всей стране открылись в 8 часов утра по местному времени и будут работать до 6 часов вечера.

11673 кандидата борются за 270 мест в Национальной ассамблее и за 570 мест - в 4-х провинциальных ассамблеях сроком на 5 лет, передает APP. Выборы проходят по всей стране гладко благодаря усиленным мерам безопасности.

53 тыс международных национальных и местных наблюдателей и представителей СМИ наблюдают за ходом выборов.

Главный наблюдатель миссии Европейского союза по наблюдению за выборами Майкл Галер (Michael Gahler) посетил несколько избирательных участков, расположенных в столице.

«Мы предоставим общий предварительный отчет в пятницу, потому что мы наблюдаем не только сам день выборов но и весь процесс», - сказал М. Галер журналистам во время визита избирательного участка NA-130.

Он также отметил, что группа миссии Европейского союза по наблюдению за выборами проверила бюллетени для голосования до начала выборов. Бюллетени были запечатаны должным образом. Он подчеркнул, что энтузиазм избирателей, собравшихся на избирательных пунктах, бросался в глаза.

Ожидается, что в общей сложности, по данным избиркома, более 105 млн граждан (59 млн мужчин и 46 млн женщин) смогут воспользоваться своим правом голоса.

Избирательная комиссия Пакистана установила 85058 избирательных участков по всей стране. 770 тыс сотрудников служб безопасности отвечают за меры безопасности как внутри, так и за пределами избирательных пунктов.