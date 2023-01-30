В Пакистане при взрыве в мечети погибли не менее 32 человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 32 человека погибли в понедельник в результате взрыва в мечети в городе Пешавар, на северо-западе Пакистана, недалеко от афганской границы, не менее 147 человек пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

Взрыв, устроенный смертником в переполненной мечети в пакистанском Пешаваре в понедельник, унес жизни по меньшей мере 32 человек.

Нападение было совершено против полиции в этом городе, где по-прежнему действуют исламистские боевики. Многие из пострадавших - полицейские, собравшиеся на полуденную молитву.

По словам представителей больницы, по меньшей мере 147 человек получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Шахбаз Шариф назвал взрыв терактом смертника. По словам сотрудника полиции Сикандара Хана, в мечети находилось не менее 260 человек.

Фото: REUTERS